Hardt Schnellster Traktor macht das Rennen

Als sich der Diesel-Club dann zum Festbeginn versammelte, dröhnten trotz Regens von überall her Motorengeräusche. Zu Rennbeginn waren es dann immerhin 30 Traktoren. Am 4. September 2010 sowie im September 2014 konnte dank Familie Götz auf dem Schmiedshof in Königsfeld-Burgberg erfolgreich Rennen stattfinden. Die Veranstaltungen wurde ein voller Erfolg.

Gestartet wird mit dem Qualifying in fünf Klassen, wobei jeder Teilnehmer in seiner Klasse auf zwei Bahnen einen Lauf gegen die Zeit absolviert. Die schnellsten Fahrer qualifizieren sich dann für das Achtel- oder Viertelfinale, je nach Teilnehmeranzahl. Anschließend geht es dann im K.-o.-System ins Finale. Dort werden die Zeiten der beiden Bahnen addiert und der Schnellere gewinnt den Lauf. Nachdem bei allen Gruppen die Finalisten feststehen, starten die Finalläufe mit anschließender Siegerehrung und Preisverleihung.

Während des Rennens werden die Zuschauer und Fahrer von den Moderatoren über Reihenfolge, Starter und Wissenswertes informiert. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Dieses Jahr findet zum ersten Mal am Sonntag, 4. September, ein Frühschoppen mit Imbiss statt. Bei Dieselgesprächen oder der Abholung vergessener Maschinen können die Gäste das Wochenende ausklingen lassen.