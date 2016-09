Hardt Schlepper fahren um die Wette

Vor allem bei Traktoren mit Startautomatik brauchten die Fahrer ein gutes Timing, um im richtigen Moment den Hebel loszulassen. Denn ein guter Start war praktisch die halbe Miete, wie es sich bei zahlreichen Duellen herausstellte. Einen Rückstand auf der 70-Meter-Strecke wettzumachen, schafften die Allerwenigsten.

Um allen Teilnehmern etwa gleiche Siegchancen zu ermöglichen, wurden die Traktoren in fünf verschiedene Klassen nach Geschwindigkeit eingeteilt. Rund fünf Stunden dauerte es, bis mit dem Schönbronner Markus Rapp auch der Sieger in der Königsklasse feststand. Hinterher wurde im Festzelt nach der Siegerehrung in gemütlicher Runde gefeiert. Am Sonntag trafen sich viele Bulldogfreunde aus Nah und Fern zum Frühschoppen.

Klasse bis 20 km/h : 1. Markus Weißer, 2. Daniel Keller, 3. Dominik Hils.

Klasse bis 25 km/h: 1. Armin Weißer, 2. Franz Arnold, 3. Sven Höchstler.

Klasse 32 km/h: 1. Florian Staiger, 2. Franz Marte, 3. Reinhold Klausmann.

Klasse 40 km/h: 1. Moritz Hirt, 2. Markus Rapp, 3. Robin Boos.

Klasse über 50 km/h: 1. Markus Rapp, 2. Sascha Staiger, 3. Marco Bosch.