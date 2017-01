Hardt Samtpfoten bekommen Katzenschlag

Hardt. "Alle Reime gedruckt im heimatlichen Blatt, das wären zwei bunte Seiten glatt", erwartete Jürgen Ganter, nachdem sich der Staub der Kleidle gesetzt hatte. Aber zunächst bedankte sich der Zunftmeister bei "Kätzle und Rolle, ihr seid a Truppe, a Tolle".

Seine Stellvertreterin Gabi Roming war bereit zur fünften Jahreszeit, "da gibt es kein Maß, es geht nur um Spaß". Zeremonienmeister Roland Laufer erwartete für Kätzle und Rolle einen großen Tag, denn "vier kriegen ihren Katzenschlag", während andere zehn sich erst noch bewähren müssten. Säckelmeisterin Karin Bea hatte offenbar sehr viel Zeit verbracht auf den Umleitungen von Mariazell nach Hardt, denn sie hatte ein langes Gedicht parat. Für die Frauenpower der sieben Katzen im Rat fände sie es "klasse, wenn wir gewinnen an Masse" durch Verstärkung der bisherigen vier Katzenrolle im Rat. Für Kritzelmeister Thomas Roming "ist die lange Wartezeit vorbei, denn die Katzen sind jetzt frei". Bei acht Umzügen und fünf Brauchtumsabenden könnten die Katzen demnächst tanzen. Das Programm dazu liefert Manu Rapp den Katzen ins Haus, "a Stückle Kuchen macht mir gar nichts aus". Auch die beiden Neuen im Katzenrat Ticket Tina Görlich und Franzi Fleig freuen sich auf "die tollen Tage, wir werden feiern ohne Frage".

Damit alle Katzen im sauberen Häs feiern können, öffnete Zeremonienmeister Roland Laufer die große Truhe und entstaubte gründlich die bemalten schwarzen und weißen Kleidle, die roten Maschen und die Masken. Doch vor dem ersten Tanz der Katzen reichte dem Zunftmeister ein Quartett die Tatzen. Die vier Neuen schlug er zu Katzen, die dann gleich zeigen konnten, dass sie in den Tanzproben bei Manu gut aufgepasst hatten. Auch die Zuschauer hatten den richtigen Spruch noch auf Lager, so dass am Schluss keine Miesle mehr in den Strohtaschen zu finden waren.