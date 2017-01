Hardt Rückblick auf ein bewegtes Jahr

Kreative Arbeit gewürdigt

Zum Schluss der Berichte blickte Gerhard Gaus als Sprecher des Leitungsteam auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der tolle Jahresrückblick zeige einmal mehr, wie umfassend, vielfältig und kreativ die Arbeit in der Kolpingfamilie Hardt und in den einzelnen Gruppen sei. Beispielhaft sei für ihn im vergangenen Jahr die Maiandacht und die Sternwanderung gewesen, bei welchen die Kolpingfamilie generationsübergreifend und familienhaft die religiösen Werte und Inhalte zeigen konnte. Das christliche Fundament, die Werte sowie die christliche Kultur und das Eintreten dafür würde "in unserer Gesellschaft immer wichtiger werden".

Er freue sich, so Gaus, dass man wieder Mitstreiter im Vorstand gefunden habe. Für ihn sei auch Mut machend, dass man im Vorstandsgremium so gut zusammenarbeite, gemeinsam könne man so viel bewegen. Wenn man so weitermache, bleibe Kolping und die Kolpingsfamilie Hardt eine Geschichte mit Zukunft.

Wahlen gut vorbereitet

Da alles sehr gut vorbereitet war, konnten die Wahlen zügig abgewickelt werden. Man freue sich, dass sich Pfarrer Eberhard Eisele als Nachfolger von Pfarrer Fischer zum Präses der Kolpingsfamilie Hardt wählen lasse. Er wurde einstimmig auf drei Jahre gewählt. Auch das Leitungsteam mit Gerhard Gaus, Marion Göllinger und Marion Rapp wurde einstimmig ebenfalls auf drei Jahre wieder gewählt. Als Nachfolgerin von Kassiererin Simone Haas, die neun Jahre diese Tätigkeit inne hatte, hatte sich Alois Menrad bereit erklärte, das Amt zu übernehmen. Als Schriftführerin wurde Melanie Blust gewählt, beide erhielten das einstimmige Vertrauen. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Sonja Pfaff, Reinhold Broghammer und Emil Huber.

Über Jahre engagiert

Der Abschied falle sehr schwer, so Marion Göllinger vom Leitungsteam, die Zusammenarbeit mit Simone Haas als Kassiererin habe allen sehr viel Spaß gemacht. Neun Jahre lang habe sie dieses Amt inne gehabt, sogar während ihres Studiums und ihres Kanadaaufenthalts. Darüber hinaus habe sie sich in der Leitung des Gesellenballs und bei den Fishermen’s friends engagiert und so sei dies sicher "kein Abschied für immer" Mit einem Geschenk und einem langen Beifall würdigten die Mitglieder die Arbeit von Simone Haas.

Aus gesundheitlichen Gründen musste auch Martin Haberstroh als Kolpingchorleiter verabschiedet werden. Haberstroh habe den Chor nach der Gründung 2001 ein Jahr lang und auch die vergangenen fünf Jahre geleitet. Er sei das Bindeglied zwischen Dirigent und Sängern gewesen und ein guter Ideen- und Ratgeber bei den Gruppenleitersitzungen gewesen. Haberstroh bedankte sich beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit, es habe ihm immer Spaß gemacht. Ein Anliegen sei es ihm, so Gerhard Gaus, Simone und Klemens Dieterle zu danken, vor zehn Jahren hätten sie die Nikolausaktion ins Lebens gerufen. Seither besuchten Klemens und Daniel Dieterle, Lothar Fitterer, Jochen Haberstroh und Werner Thimm auf Wunsch als Nikolaus die Familie, über 3500 Euro seien in dieser Zeit als Spenden eingegangen. Dies habe man an Kinder und Jugendliche weiterleitet, 2016 an die Hardter Missionskräfte.

Zum vielseitigen Programm für 2017 gehöre auch, so Göllinger, dass die Fis(c)herman’s Friends ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Konzert am 4. November und einem Open-Air-Jukebox-Konzert am 29. April feierten. Auch lade der Kolping- zusammen mit dem Kirchenchor zu einem Liederabend am 13. Mai ein und am 24. September sei der Ausflug ins Campus Galli nach Meßkirch geplant. Den Kolpinggedenktag werde man am Sonntag, 3. Dezember, feiern.

Prägende Veranstaltungen

Er sei sehr gerne Präses der Kolpingsfamilie Hardt, so Pfarrer Eisele in seinem Schlusswort. Er freue sich Präses einer so großen und lebendigen Kolpingfamilie zu sein. Die religiösen Veranstaltungen seien prägend und sehr wichtig. Sein Dank gelte dem Vorstandsgremium, die die Verantwortung habe und Mut zur Tat beweise. Er wünsche sich, dass die Kolpingsfamilie eine so rührige Gemeinschaft bleiben möge. "Der Mut zur Tat als tätige Liebe kennzeichne eine Kolpingfamilie im Sinne von Adolph Kolping".