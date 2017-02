Hardt Rolletag: Fasnet startet mit Höhenfeuer

Hardt - Es ist im Sinn von Katzen und von Rat, die Hardter Fasnet beginnt am Rolletag. Immer am letzten Tag im Januar startet im Katzennest Hardt beim Höhenfeuer die heiße Phase der Fasnet mit Party bis zum Abwinken – zur Not auch an einem Dienstag. Den Fasnetauftakt ließen sich rund 2000 Besucher nicht entgehen.