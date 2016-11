Hardt Rauch qualmt aus dem Untergeschoss

Hardt. Bei der Hauptübung der Feuerwehr in Hardt sollte der richtige Ablauf bei einer Brandalarmierung geübt werden. Die meisten Brandmeldeanlagen der größeren Gewerbebetriebe laufen bei der Leitstelle in Rottweil auf, von der dann die jeweilige Feuerwehr alarmiert wird.

Kommandant Klaus Haberstroh erklärte den im Regen ausharrenden Zuschauern den Übungsablauf vor der Halle. In Hardt heulte zur Probe auch die Sirene drei Mal auf und die Feuerwehr rückte aus. Zuerst erreichte der Mannschaftstransportwagen (MTW) den Ort des Geschehens und Einsatzleiter Martin Hildbrand orientierte sich an der gelb blinkenden Alarmleuchte am Eingang zur Produktionshalle. Die erste Erkundung in dem leeren Gebäude ergab eine starke Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss im Verwaltungsgebäude.

Das inzwischen eingetroffene Löschfahrzeug war vor dem Gebäude platziert worden, und die Mannschaft wurde vom Einsatzleiter eingewiesen. Routiniert wurden die Brandbekämpfung vorbereitet und die erste Wasserversorgung aus dem Löschfahrzeug und einem Hydranten in der Straße aufgebaut.