Hardt Perspektiven des "Landlebens"

Mit dem Wettbewerb hatte die Raiffeisenbank eine neue Aktion gestartet, einen Kalender mit eigenen eingereichten Bildern zu gestalten. Die Sieger waren zur Prämierung in die Bank in Hardt eingeladen. Vorstand Helmut Haberstroh hieß alle willkommen. Viele aus Aichhalden und Hardt hätten sich an diesem Fotowettbewerb beteiligt, darüber habe man sich sehr gefreut. Kunden der Bank hätten dann über Facebook zusammen mit den Mitarbeiterinnen der Marketingabteilung die zwölf besten Bilder ausgewählt.

Als Nummer eins ging das Bild von Melanie Borho aus Aichhalden (Aichhalder Garten früh morgens) hervor.

Martin Haberstroh (Titelbild Silvester), Bernd Stanoschefsky (Januar, Winterbild), Simone Klausmann, (Februar, Hardter Katzen) Annette Fleig (März, Oskar im Blumentopf), Ulrike Stoll (April, Apfelbaum in Rötenberg), Mai Melanie Borho (Mai, Mohn – Aichhalder Garten frühmorgens), Melanie Borho (Juni, Heuernte in Aichhalden), Bernd Stanoschefsky (Juli, Sonnenaufgang), Peter Borho, (August, Garten im Frühsommer in Aichhalden), Melanie Borho (September, Ente auf dem Dach in Aichhalden), Irmtraud Müller, (Oktober, Herbstliche Impression Hardt), Martin Keller (November, Sonnenuntergang Hardt) und Elke Keller (Dezember, Der Tag erwacht).