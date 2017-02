Hardt Pavillon im Moos darf nicht zu groß werden

Bei einer Bauvoranfrage für ein Wohnhaus mit Doppelgarage in zweiter Reihe an der St. Georgener Straße gab es Widerspruch wegen der Überschreitung der Grenze der bestehenden Abrundungssatzung durch die Doppelgaragen. Weil der Nachbar nicht bereit ist, Fläche zu verkaufen oder eine Abstandsbaulast zu übernehmen, ist das Baufenster für den Neubau sehr beengt. Hubert Flaig empfahl eine Verschiebung der Garagen vom Wohnhaus weg in die lang gezogene Zufahrt. Damit werde die Grenze der Abrundungssatzung nur minimal überschritten. Einige Gemeinderäte wollten keine Überschreitung zulassen. Bei der Abstimmung konnte eine knappe Mehrheit von sechs Gemeinderäten eine Überschreitung mit einer Garage hinnehmen, fünf lehnten auch das ab bei zwei Enthaltungen.