Hardt Panorama entschädigt für Mühen

Am nächsten Tag ging es ins Fassa-Tal. Die Bergstation "Belvedere" am Col de Ross war der Ausgangspunkt der Tour auf dem Bindelweg. Dieser Steig gilt als einer der schönsten Panoramawege in den Dolomiten. Die Wanderer kamen zunächst am Rifugio Belvedere vorbei und dann am Rifugio Sasso Bece und Fredarola. Der Weg führte Richtung Padonkamm und zum Col de Cuc. Die Hardter Gruppe ging auf einem schmalen Steig und konnte den atemberaubenden Blick auf den Sellastock und auf den Fedaia Stausee zu Füßen der Marmolada genießen. Durch Blumenwiesen und vorbei an unzähligen Alpenrosen ging es zur Bergstation.

Die nächste Tour führte um den Langkofel. Die Wanderer umrundeten ihn komplett und hatten auf der 17 Kilometer und siebeneinhalb Stunden langen Tour herrliche Ausblicke auf die Seiser Alm, Rosszähne, Santner Spitze, Schlern, Seceda und den Sellastock, bevor sie müde, aber voller neuer Eindrücke ins Hotel zurückkehrten. Am nächsten Tag hatte die Wandergruppe eine längere Anfahrt in die Sextner Gruppe. Der Weg führte zum Weltnaturerbe der Unesco, den berühmten "Drei Zinnen". Dort wanderten sie zunächst rund um den Paternkofel und kehrten dann in der Büllelejochhütte zur Mittagsrast ein. Der Weg führte danach bis zur Drei-Zinnen-Hütte. Dort genossen die Wanderer den berühmten Blick auf die Nordwände der "Drei Zinnen". Am letzten Wandertag starteten sie am Falzaregopass und stiegen zur Forcella Averau auf. Von der Scharte querten sie unter den mächtigen Wänden des Monte Averau hinüber zum Rifugio Averau in der Forcella Nuvolau. Über den geneigten Nordwestrücken ging es schließlich auf den Gipfel des Monte Nuvolau. Ein atemberaubendes 360-Grad-Panorama entschädige für die Mühen des Aufstiegs.

Nach der Mittagsrast in der Averau-Hütte ging es weiter mit Blick auf die "Cinque Torri".