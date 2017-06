Hardt Panorama entschädigt für die Mühen

Hardt. 15 Wanderer trafen sich in Hardt um in zwei Kleinbussen nach St. Ulrich zu fahren. Dort angekommen, bezog die Gruppe erst die Zimmer im Hotel Pinei zwischen St. Ulrich und Kastelruth im Grödner Tal. Danach ging es in die Nähe von Daunei, um eine kleine Wanderung zur Huac-Alm zu unternehmen. Dort kehrten die Wanderer ein und genossen den herrlichen Ausblick auf den Langkofel.

Am nächsten Tag ging es ins Fassa-Tal. Die Bergstation "Belvedere" am Col de Ross war der Ausgangspunkt der Tour auf dem Bindelweg. Dieser Steig gilt als einer der schönsten Panoramawege in den Dolomiten und verläuft zwischen Marmolada und Sella. Die Wanderer kamen zunächst am Rifugio Belvedere vorbei und dann am Rifugio Sasso Bece und Fredarola. Der Weg führte Richtung Padonkamm und zum Col de Cuc.

Die Hardter Gruppe ging auf einem schmalen Steig und konnte den atemberaubenden Blick auf den Sellastock und auf den Fedaia Stausee zu Füßen der Marmolada genießen. Durch Blumenwiesen und vorbei an unzähligen Alpenrosen ging es zurück zur Bergstation.