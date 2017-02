Hardt (czh). Nordische Gäste haben sich in wärmere Gefilde um Hardt geflüchtet und in den großen Umzug durchs Dorf eingereiht. Von der grünen Insel kam die Hinteraichhalder Buraclique ins Katzennest und gewann auch prompt die Wertung der Wagen. Noch weiter weg aus Island kamen die Wagenbauer und winkten sich in blauen Trikots auf den zweiten Platz, noch vorm AV mit der Märchenwelt Walt Disneys. Mit der großen Galeere und mit mehreren Beibooten ruderten die Wikinger unter "Golo dem Schrecklichen" vom MC durchs Dorf und auf den ersten Rang der Fußgruppen, vor Lustig zu Fuß auf ihrer 15-Jahre-Jubiläumstour. Zu Fuß waren auch die Engelegoaschter neben weiteren Akteuren.