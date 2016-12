Hardt "Nicht mehr wegzudenken"

Er freue sich, so Vorstandssprecher Helmut Haberstroh, Simone Maier für 25-jährige Betriebszugehörigkeit ehren zu können, da sie auch schon sehr lange im Vorstandssekretariat mit ihm zusammenarbeite.

Sie habe ihre Ausbildung am 1. August 1991 bei der damaligen Hardter Raiffeisenbank begonnen. Schon nach Abschluss ihrer Ausbildung kam sie ins Vorstandssekretariat und war neben den Sekretariatsaufgaben auch für das Marketing, die Telefonzentrale zuständig und half gleichzeitig am Service aus. Durch ihre freundliche und offene Art sei sie bei Kunden und Mitarbeitern gleichermaßen beliebt. Nach der Geburt ihrer zwei Söhne arbeite sie jetzt in Teilzeit und erledige die ihr übertragenen Aufgaben mit sehr großem Engagement und unterstütze ihn in seiner Vorstandstätigkeit. Er bedankte sich für ihre langjährige Treue zur Bank und für die geleistete Arbeit in den vergangenen 25 Jahren.

Armin Fischer kam 1986 zur damaligen Raiffeisenbank Sulgen und war für alles zuständig, "was so ein Bankbetrieb" mit sich bringe. Er sei als Allrounder gefragt gewesen, da die Bank damals noch nicht viele Mitarbeiter hatte.