Hardt Neuer Schwung in der Hardter Ortsmitte

Für Senioren soll zu einem Pauschalpreis an einem Tanznachmittag ein DJ Schallplatten auflegen; nach Kaffee und Kuchen sowie einem warmen Abendessen wird ein Bus die Gäste in die Orte der Umgebung zurückbringen. Auch ein Samba-Abend mit Dinner und Tanz-Show oder eine Silvester-Gala werden geplant. Für Betriebs- oder Familienfeste steht der große Saal zur Verfügung. Und am 1. Mai eröffnet der Biergarten vor und hinter dem Gasthof – gute Aussichten für das Leben in der Ortsmitte.