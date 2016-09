Hardt Nach Mittagessen startet Betreuung

Hardt. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres seit gut einer Woche bietet die Gemeinde eine Nachmittagsbetreuung an für Schüler der Grundschule. Von Montag bis Mittwoch können Schüler aller Jahrgangsstufen nach dem Unterricht um 13 Uhr zum gemeinsamen Mittagessen in den Kolpingsaal gehen.

Dort teilt Gerlinde Broghammer ab 13.15 Uhr ein täglich wechselndes Mittagessen aus, wie Schupfnudel-Schnitzel mit Gemüse, Gemüseeintopf und natürlich Spaghetti Bolognese. Diese kindgerechte Verpflegung für Krippe, Kindergarten und Schüler wird vom Gasthaus Rössle in Seedorf zubereitet und geliefert. Nach dem Mittagessen in der Tischrunde gehen die Kinder um 13.45 Uhr gemeinsam zurück in die Schule, um ihre Hausaufgaben zu machen. Ab 14.30 bis 16 Uhr stehen Projekte, Basteln oder Spiele in der Schule mit Gerlinde Broghammer und Helga Albert auf dem Plan; montags übt Christine Knecht für den Schulchor. Auch im Schulgarten sollen die Schüler wieder säen, hacken und ernten. Bisher sind neun Kinder für diese Nachmittagsbetreuung angemeldet; weitere Schüler können von ihren Eltern bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus angemeldet werden. Weiterhin angeboten wird die verlässliche Grundschule von Montag bis Freitag von der 1. bis zur 6. Stunde um 13 Uhr.