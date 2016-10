Hardt. Der Schwarzwaldverein trifft sich am Sonntag, 30. Oktober, um 8 Uhr in Hardt an der Ostlandstraße zur Fahrt in die Vogesen auf den Parkplatz der Ferme Auberge Buchwald, die in der Gemeinde Wasserbourg liegt. Der Start zur Wanderung mit den Wanderfreunden aus Vandoncourt ist für 10 Uhr vorgesehen. Der circa 13 Kilometer lange Wanderweg führt über den Gipfel des Petit Ballon und zum Steinberg. Am Ende der Wanderung, so zwischen 15 und 16 Uhr wird ein Marcaire Essen eingenommen. Als Marcaire bezeichnet man einen typischen Bauernhof der Hochvogesen, der heimische Spezialitäten anbietet. Das Essen besteht aus einer Vorspeise, einem Hauptgericht, einem Dessert und einem Kaffee und kostet 19,90 Euro pro Person. Getränke sind nicht inbegriffen. Nach dem Essen ist die Heimreise nach Hardt beziehungsweise Vandoncourt vorgesehen. Anmeldungen nimmt Franz Haas, Telefon 07422/7863, bis zum 24. Oktober entgegen.