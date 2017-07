Hardt Mit Leidenschaft und innovativen Ideen viel bewegt

Mit seiner Verabschiedung nach 41-jähriger Betriebszugehörigkeit zur Bank, davon 36 Jahre als Vorstand, schwang eine Portion Wehmut mit. Hierfür war extra der Vorsitzende der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank (DZ-Bank) Frankfurt, Stefan Zeidler, angereist.

Wie die Berichte der Mitgliederversammlung zeigten, könne Helmut Haberstroh mit Stolz auf sein Lebenswerk zurückblicken. Die Raiba AHS stehe sehr gut da. Zeidler verglich Haberstroh mit Weinrebenstöcken, die ebenfalls gut verwurzelt und vernetzt seien. 1976 sei Haberstroh als Anlagenberater zur Hardter Bank gekommen. Durch die Regulatorik wäre dies heute so nicht mehr möglich. Sein Engagement habe weit über das allgemeine Berufsgeschäft hinaus gereicht. Er habe noch in zahlreichen Gremien mitgewirkt. Zu Recht sei er mehrfach hierfür ausgezeichnet worden.

Diese Vernetzung wirke auch weit in die DZ-Bank hinein, mit der er eine enge und erfolgreiche Geschäftsbeziehung gepflegt habe. Als Banker mit Leib und Seele habe Haberstroh mit Leidenschaft und innovativen Ideen sehr viel bewegt. Die Qualität der Früchte messe sich nicht nur in Zahlen. Alles was er in seinem Leben gesät habe, könne er nun zum Abschied ernten. Jetzt freue er sich auf die Zusammenarbeit mit den Vorständen Markus Hezel und Ralf Bantle, unterstrich Zeidler.