Hardt Michael Seckinger überrascht mit drittem Platz

Die Spieler wurden zunächst in Gruppen gelost, um die besten Zwei der jeweiligen Gruppe zu ermitteln, welche dann im Achter-Doppel-k.o. um den Turniersieg kämpfen konnten.

Unter den Teilnehmern waren auch drei Mitstreiter von den MPF Hardt. Jens Langenbacher und Michael Seckinger setzten sich in Ihrer Gruppe durch und erreichten das Achter-Finale. Otto Seckinger konnte an diesem Tag seine gewohnte Leistung leider nicht abrufen und er musste sich den Gegnern geschlagen geben. Für ihn war nach der Gruppenphase Schluss. Michael Seckinger spielte an diesem Tag hervorragend. Die ersten zwei Gegner im Achterer-Feld bezwang er mit Leichtigkeit, unter anderem zwang er sogar den späteren Turniersieger Thomas Madl, aus Bad Dürrheim, in die Knie. Jens Langenbacher hatte leider Pech und konnte an die Erfolge vom Gruppenspiel nicht mehr anknüpfen.

Trotz guter Leistungen seinerseits unterlag er in den ersten zwei Runden knapp seinen Gegnern und war somit nur noch im Platzierungsspiel. Dort gelang es ihm immerhin noch den siebten Platz zu ergattern.