Hardt Mehr Geld für Investitionen

Der Erfolgsplan für die Strom- und für die Wasserversorgung sieht Erträge von 4 153 000 Euro vor; bei Aufwendungen von 4 102 000 Euro ergibt sich ein Gewinn von 51 000 Euro. Die Ausgaben für Investitionen im Vermögensplan mit 1 160 000 Euro wachsen um mehr als das Dreifache gegenüber 2016 mit 375 000 Euro. Zum Ausgleich der Kosten ist eine Kreditaufnahme von 700 000 Euro geplant. Die Stromversorgung im künftigen Gewerbegebiet Nord wird 115 000 Euro kosten für eine 20-KV-Leitung von der Station Theilenwald zu einer neuen Trafostation im Gebiet. Die Anbindung mit Trafostation an der Arthur-Bantle-Halle wird 45 000 Euro kosten.

Mit 15 000 Euro will man mit einer Ladestation in ein Elektromobilitätskonzept mit E-Car-Sharing einsteigen. Bei den Investitionen für die Wasserversorgung sind die Schwergewichte die Erneuerung der Steuerung für Hochbehälter und Pumpwerke mit 370 000 Euro und die Auskleidung der Wasserbecken im Hochbehälter am Maurerhäusle für 330 000 Euro. Für die Wasserversorgung und Entsorgung im neuen Gewerbegebiet sind 145 000 Euro vorgesehen. Über die Möglichkeiten für die Auskleidung der Wasserbehälter werde man sich noch informieren, kündigte Anne Rimmele-Ganter eine spätere Entscheidung zum Material an.

Eine Auskleidung mit Putz koste etwa 200 000 Euro, eine mit PE-Platten das Doppelte und Edelstahl käme auf rund 500 000 Euro. Alle Verfahren bieten aber keine Dauerlösung. Die 1997 eingebaute blaue Folie hatte sich an einigen Stellen von der Wand gelöst und Blasen gebildet. Einzelne Schäden seien im Frühjahr ausgebessert worden und der Zustand der Behälter werde ohnehin regelmäßig überprüft. Nach den ernüchternden Erfahrungen mit Folien sei bei einigen Werken wieder mineralischer Putz im Kommen.