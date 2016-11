Hardt Maria Haberstroh singt seit 70 Jahren

Hardt. Langjährige und verdiente Mitglieder ehrte der katholische Kirchenchor "St. Cäcilia" Hardt in seiner Familienfeier im Gasthaus Grüner Baum. Im Anschluss an den vom Kirchenchor mitgestalteten Vorabendgottesdienst zu Ehren der sieben Jubilare wurde eine kleine musikalische Feierstunde in der Kirche veranstaltet, bei der der Chor die von den Jubilaren gewünschten Lieder vortrug.