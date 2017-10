Lauterbach. Der Geflügelzuchtverein wartet wieder mit einer Lokalschau auf. Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Oktober, findet die alljährliche Lokalschau des Geflügelzuchtvereins im Gemeindehaus in Lauterbach statt. Es werden verschiedene Gänse, Enten, Hühner und Taubenrassen in verschiedenen Farben zu sehen sein. Auch Ziergeflügel in seiner Wildform ist in naturnah gestalteten Volieren und Gehegen zu bewundern. Die Schau ist am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Am Samstagabend wird ab 17 Uhr eine Schlachtplatte angeboten. Des Weiteren werden die Gäste durch Alex Riest aus Niedereschach musikalisch unterhalten. Am Sonntag steht dann der bekannte Mittagstisch mit Schnitzel und Bratwurst sowie Kaffee und Kuchen auf der Speisekarte. Auch an der Tombola kann jeder wieder sein Glück versuchen.