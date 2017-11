Hardt Laufsteg-Karriere löst sich in Luft auf

Die Nachricht, dass ein benachbarter Campingplatz von einer Diebesbande heimgesucht wird, versetzt die Camper in Aufruhr. Dann kommt Hansemanns Sohn Tom (Philipp Moosmann) wieder einmal zu Besuch. Dieser lässt sich allerdings immer nur blicken, wenn er bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt und Geld braucht.

Um ihm ein Schnippchen zu schlagen, beschließen die Hansemanns mit den Muffels die Plätze und damit auch die Verhältnisse zu tauschen. Tom, angeblich erfolgreicher Besitzer einer Model-Agentur, kommt allerdings nicht alleine.

Er hat Jenny (Sarah Ginter) im Schlepptau, der er eine große Karriere auf dem Laufsteg verspricht. Diese löst sich jedoch schnell in Luft auf.

Bis die diversen "Rollenspiele" aber aufgeklärt sind, gibt es noch sehr viel Aufregung und sehr viel zu lachen.

Wie jedes Jahr gibt es eine Tombola.

Da die Arthur-Bantle-Halle in Hardt wegen Umbauarbeiten geschlossen ist, finden die Aufführungen in der Mühlbachhalle in Eschbronn- Mariazell und ausnahmsweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen statt.

Beginn ist am Samstag, 18. November um 19.30 Uhr, Hallenöffnung ist um 18 Uhr. Am Sonntag, 19. November beginnt die Aufführung bereits um 17 Uhr, Hallenöffnung ist um 15.30 Uhr.

Karten im Vorverkauf sind erhältlich bei "Nah und Gut" Hammer in Hardt, sowie bei allen aktiven Mitgliedern. Aus organisatorischen Gründen findet der Vorverkauf getrennt für Samstag und Sonntag statt.