Hardt. Am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr lädt die Kindertagesstätte St. Elisabeth Kinder, Eltern und Verwandte herzlich zur St. Martins-Feier ein. Bei gutem Wetter startet an der Kindertagesstätte ein Laternenumzug mit Pferd, anschließend gibt es einen Umtrunk mit Glühwein, Punsch und Wienerle bei der Firma Laufer im Industriegebiet. Becher und Tassen sollten selbst mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter trifft man sich um 18 Uhr in der Kirche und kann im Anschluss Martinsgänse erwerben. Ob der Umzug je nach Wetter stattfinden wird, kann auf der Homepage der Gemeinde (www.hardt-online.de) ab 16.15 Uhr am morgigen Mittwoch nachgelesen werden.