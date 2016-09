Hardt Kommt Erschließung?

Es handelt sich um das Gebiet "Katzenmoos/Burschachen". Seit 2008 arbeitet die Gemeinde an einem Bebauungsplan. Da das Gebiet im Norden verringert und im Osten um eine Waldabstandsfläche erweitert wurde, hat der Gemeinderat im April 2015 einen neuen Aufstellungsbeschluss gefasst und im April dieses Jahres einen Vorentwurf verabschiedet.

Jochen Sieber von Wick und Partner in Stuttgart hat im Auftrag der Gemeinde die dazu eingegangenen Stellungnahmen von Behörden, Firmen und Bürgern gesichtet und übersichtlich zusammengestellt. Punkt für Punkt ging er in der Gemeinderatssitzung die 34 Seiten durch, in denen sich der ehemalige Gasversorger der Gemeinde (Terranets BW GmbH), Regierungspräsidium Freiburg, Bürgermeisteramt Königsfeld, Landratsamt Rottweil, Deutsche Telekom und mehrere Bürger zum Vorentwurf geäußert haben.

Im wesentlich führen die Stellungnahmen zu zwei Änderungen. Zum einen verlangt das Straßenbauamt Rottweil auf der Kreisstraße 5531 aus Richtung Sulgen eine Linksabbiegespur mit einer Aufstelllänge von mindestens 20 Metern. "Diese Forderung war eine Überraschung für mich", erklärte Bürgermeister Herber Halder. Zum anderen soll zwischen dem Gewerbe- und dem Wohngebiet ein Lärmschutzwall errichtet werden. Außerdem drängte ein Gemeinderat darauf, dass die landwirtschaftlichen Flächen südlich des Gewerbegebiets nicht durch abfließendes Regenwasser in der Nutzung beeinträchtig werden. Bei einer Gegenstimme verabschiedete der Gemeinderat dieAbwägung der Stellungnahmen und die beiden Änderungen. "In drei, vier Wochen können wir jetzt den angepassten Bebauungsplan-Entwurf öffentlich auslegen", ist Bürgermeister Halder erleichtert. Anfragen nach Gewerbeflächen hat er auf dem Schreibtisch. Die Unternehmen hofften, dass das Gebiet im nächsten Frühjahr erschlossen wird.