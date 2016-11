Hardt Kinder stellen ihr Vesper selbst her

Nach einem freundlichen Empfang wurden alle Kinder mit einer eigenen Bäckerschürze ausgestattet. Mit frisch gewaschenen Händen ging es dann auch schon los. Zu bestaunen gab es eine riesige Rührmaschine, die den Brezelteig fast von alleine zubereitet, den Backofen, der das Brot mit einem Förderband in den Ofen transportiert sowie die "Brezelmaschine", die den Teig in kleine Rollen formt. Außerdem erfuhren die Kinder allerlei über die verschiedenen Teige, deren Zutaten und was man daraus alles zaubern kann. Als Höhepunkt zeigten die Profibäcker wie man eine Brezel ruckzuck schwingen kann.

Anschließend durften alle Kinder eigene Brezeln, Knoten und allerlei andere Formen kreieren. Dabei verging die Zeit wie im Flug und das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Unzählige Laugengebäcke lagen auf den Backblechen und warteten nur darauf, gebacken und verspeist zu werden. Gleich am nächsten Tag lieferte der Bäcker alle frischen Backwaren passend zur Pause. Die ganze Grundschule Hardt freute sich über dieses selbst gemachte Vesper.