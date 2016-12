Hardt Jenny Bright sahnt ab

Einziges Kriterium ist dabei der künstlerische Anspruch. In ihrer Ausrichtung steht diese Kultur­ver­an­stal­tung damit im bewussten Gegensatz zu bisherigen Veranstaltungszeremonien von Industrie­preisen und TV-Anstalten, heißt es in einer Mitteilung.

Stilistisch bewegt sich der Sound von Jenny zwischen Country und Pop mit Einflüssen aus dem Rock und Folk. "Mein Ziel ist es, Menschen mit meiner Musik zu berühren, Geschichten zu erzählen, die vielleicht auch schon andere erlebt haben und vor allem, die Freude an der Musik und das, was sie uns geben kann, mit anderen zu teilen", so die Künstlerin.

Seit Oktober wohnt Jenny Bright übrigens in Köln. Dort studiert sie Singer-Songwriter beziehungsweise Songwriting an der Hochschule für Musik und Tanz. Jedoch ist sie an vielen Wochenenden im Schwarzwald, da sie hier derzeit noch den Schwerpunkt ihrer musikalischen Aktivität hat.

Demnächst ist sie beim Triberger Weihnachtszauber (28. und 29. Dezember) zu erleben; am Freitag, 13. Januar, tritt sie im Jugendzentrum K3 in Villingen auf, und ein "Heimspiel" bestreitet sie am Freitag, 17. Februar. Dann tritt sie ab 19.30 Uhr in der "Waldau Schänke" in Königsfeld-Buchenberg auf (Reservierungen für diesen Auftritt sind ab sofort unter Telefon 07725/ 30 72 möglich).