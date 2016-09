Hardt Jahrgänger auf der Suche nach dem Vollmond

Der Vollmond sei schon da, wurde den Hardtern von der Bedienung bestätigt. Man sehe ihn bloß nicht. Aha. So widmete man sich in der Folge ganz dem köstlichen Dreigangmenü, das in Buffetform angeboten wurde, sowie einigen exquisiten Weinen und geistreichen Gesprächen. Auch die rustikale musikalische Unterhaltung hob die Stimmung. Nachdem nun also alle bestens gesättigt waren und der vermisste Mond nicht den Eindruck erweckte, dass er sich noch sehen ließe, ging es mit einer der letzten Gondeln talwärts und bei bester Unterhaltung gings in die Heimat zurück. Es bleibt nun noch zu ergründen, warum nach monatelangen schönen klaren Nächten ausgerechnet diese eine im Nebel und Nieselregen ertrank, da derr Jahrgang extra für den Vollmond in die Fremde gefahren war. Alle hoffen auf Zufall.