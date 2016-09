Hardt. Der Vereinsausflug der Schwarzwaldvereins-Ortsgruppe Hardt führt am Samstag, 24. September, in die schwäbische Toskana, das Zabergäu. Die Anreise geht über Stuttgart, Ludwigsburg, Mundelsheim und das Neckartal mit einer kleinen Pause an der Felsengärtenkellerei. Anschließend ist eine kleine Wanderung auf dem Trollingerweg nach Besigheim vorgesehen sowie ein Aufenthalt und kleinen Rundgang im angeblich "schönsten Weindorf Deutschlands". Nachmittags führt die Fahrt durch die schöne Landschaft des Zabergäus vorbei an Brackenheim zum Hörnleberg in Dürrenzimmern. Dort bietet sich eine einmalige Aussicht über das Zabergäu. Einkehr ist in der "Waldschänke", danach ist die Rückfahrt über Lauffen und Leonberg angesetzt. Rückkehr ist gegen 21 Uhr. Die Fahrt kostet inklusive Sektfrühstück mit Zopf für Mitglieder 20 Euro, für Gäste 28 Euro. Die Anmeldung ist mit der Überweisung auf das Vereinskonto IBAN: DE04600695530080958001, verbindlich.