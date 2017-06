Hardt Im Stile eines Gerd Müllers meist richtig gestanden

Für eine weitere Amtszeit von drei Jahren wurden die bisherigen Aufsichtsräte Jürgen Himmelsbach und Joachim Kopp von den Mitgliedern bestätigt. Während Himmelsbach seit 2011 dabei ist, kann Kopp im kommenden Jahr die "Silberhochzeit" für 25 Jahre im Aufsichtsrat feiern, wie es Vorstand Markus Hezel humorvoll formulierte.

Auch bei seiner kurzen persönlichen Vorstellung sorgte der gebürtige Winzelner für Schmunzeln. Er habe wie Helmut Haberstroh die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank Schramberg –heute Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar – absolviert. "So schlecht kann die nicht gewesen sein", schickte er einen Dank an den im Saal sitzenden Vorstand Rainer Fader. Sechseinhalb Jahre habe er mit Haberstroh eng und gut zusammengearbeitet, sonst würde er heute nicht an dieser Stelle stehen, bedankte sich Hezel für das Vertrauen, in den Vorstand berufen worden zu sein.

Bürgermeister Herbert Halder ging auf das Ende der Berufslaufbahn von Helmut Haberstroh ein. Die Ausweisung von Baugelände für den Wohnungs- und Gewerbebau sei Sache der Kommune. Durch das persönliche Engagement von Haberstroh habe die Raiba AHS die Chance genutzt, davon zu profitieren.