Hardt Idealismus verdient Auszeichnung

Kassiererin Brigitte Rapp gab dann einen ausführlichen Einblick in die Kasse des Vereins. Leider seien die Ausgaben höher gewesen als die Einnahmen. Man sei froh, eine so kompetente und langjährige Kassiererin zu habe, so die beiden Kassenprüfer Hubert Haberstroh und Hubert Storz. Sie bestätigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Wahlen und Ehrungen

Bei den Wahlen standen außer Petra Broghammer vom Vorstandsteam alle für eine Wiederwahl zur Verfügung. Wiedergewählt wurden Kassiererin Brigitte Rapp und die Ausschussmitglieder Claudia Haas, Sigrid Rainer, Martin Rapp und Peter Kohler. Petra Broghammer hatte sich bereit erklärt, noch ein Jahr im Ausschuss mitzuarbeiten. Neu in den Ausschuss gewählt wurde Britta Flaig. Auch Kassenprüfer Hubert Haberstroh bleibt für zwei Jahre im Amt.

Die Ehrungen nahm Günther Schall vom Kreisverband vor. 25 oder 40 Jahre im Verein zu sein und dabei aktiv am Vereinsleben teilzunehmen, sei schon etwas Besonderes. Wenn jemand dabei noch viele Jahre aktiv im Ausschuss sei, zeuge dies von Treue, Zuverlässigkeit und einem besonderen Idealismus. Mit dem Silber Logl-Bäumchen für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Elly Vögtlin-Klausmann geehrt. 40 Jahre Mitglied sind Siegfried Hafner, Monika Herzog, Wilhelm Herzog, Anna Hettich, Ida Hock und Heinz Rapp. Sie wurden mit dem Gold-Logl-Bäumchen geehrt. Für zehn Jahre Ausschusstätigkeit überreichte Schall Stefan Ginter den Bronzenen Apfel. Den Silbernen Apfel für 15 Jahre im Ausschuss erhielt Georg Moosmann. Die Geehrten erhielten aus den Händen von Monika Stockburger und Petra Broghammer auch ein Geschenk des Vereins, ebenso wie Hubert Storz, der bereits seit 20 Jahren Kassenprüfer ist. Mit einem großen Blumenstrauß wurde Petra Broghammer aus dem Vorstandsteam verabschiedet, Monika Stockburger dankte ihr für tolle Zusammenarbeit.

Jahresprogramm

Zum Schluss stellte die Vorsitzende noch das Jahresprogramm 2017 vor. Der nächste Termin ist Sonntag, 19. März, die Pflanzentauschaktion im Schulhof. Außerdem ist eine Themenwanderung am 2. Juli mit Führung im Schwenninger Moos vorgesehen. Man gestalte wieder den Erntealtar und auch das Adventskranzbinden stünde wieder auf dem Programm. Erstmals wolle man sich am Kinderferienprogramm beteiligen, dazu brauche man noch Helfer.

Sehr informativ war im Anschluss der Vortrag von Manfred Wangler über Bienen und ihre Bedeutung.