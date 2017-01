Hardt Hubert Flaig seit 25 Jahren als Geschäftsführer tätig

Hardt. Mit vorweihnachtlicher Stimmung fand die Weihnachtsfeier der Schreinerei Flaig statt. Die Mitarbeiter der Firma in Hardt wurden dazu ins Restaurant "Linde" in Villingendorf eingeladen. Dieses Jahr stand als Vorprogramm eine Führung durch das Deutschen Harmonika Museum in Trossingen auf dem Programmplan. Das im Sommer 2016 neu eingeweihte Museum war von der Schreinerei Flaig umgebaut worden. In den frühen Abendstunden wurde dann der Weihnachtsmarkt in Trossingen besucht, sodass die Stimmung mit einem Glas Glühwein und einer winterlichen Beleuchtung allmählich weihnachtlich wurde.