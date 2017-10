Hardt Hinter den Kulissen des Flughafenbetriebs

Ziel war der Flughafen der Landeshauptstadt Stuttgart. Dort angekommen begrüßte der Flughafenseelsorger Dieter Kleinmann die Reisegruppe. Bevor Kleinmann der Gruppe einen interessanten Blick hinter die Kulissen des Flughafens ermöglichte, führte er den Chor in den Gebetsraum des Flughafens. Mit einer kurzen Andacht, in welche sich auch der Chor mit zwei Liedern einbrachte, begann die Führung am Flughafen.

12 000 Beschäftigte sorgen am Flughafen Stuttgart dafür, dass alles reibungslos abläuft, 900 000 Liter Kerosin werden täglich zum Auftanken der Flugzeuge benötigt. Der Stuttgarter Flughafen sei einer der pünktlichsten Flughäfen in der Bundesrepublik, erfuhren die Ausflügler.

Nach vielen Informationen brauchte es eine Stärkung. Der Bus brachte die Ausflügler auf den Rotenberg, in den östlichsten Teil von Stuttgart. Im dortigen Gasthaus Weingärtle wurde eine ausgiebige Mittagsrast eingehalten.