Hardt Haushalt garantiert Stress und Spaß

Hardt. "Haushalt für Alle": Regelmäßig wiederkehrendes häusliches Theater wird zum Theaterstück auf den Brettern, die die Welt bedeuten in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt. Bei der Aufführung des Mandolinen-Orchesters kann das Publikum noch herzhaft lachen, wenn bei Schmollers der Haussegen schief hängt, weil Mutter Maria ihrem Göttergatten die Krawatte binden muss, der Oma das Gebiss suchen soll und Tochter Betty ihren Friseurtermin verpennt hat. Da ist Maria geladen, "wie ein Weidezaun", während Oma im bunten Zumba-Outfit, aber ohne Gebiss am Frühstückstisch sitzt.