Hardt Hardter Katzen tanzen in den Hornung

Die Zeremonie beginnt um 19 Uhr und wird traditionell mit dem Höhenfeuer und dem Katzentanz eröffnet. Diese Zeremonie findet im Industriegebiet vor der Vereinshalle statt.

Im Anschluss führt ein Fackelumzug vom Industriegebiet über die Mariazeller Straße durch die Ortsmitte zur Arthur-Bantle-Halle.

Es haben sich insgesamt 16 Gastzünfte, drei Showtanzgruppen, Guggamusiken und Musikvereine angemeldet. Am Höhenfeuer und im Dorf werden Hütten und Stände durch örtliche Vereine bewirtet. In der Arthur-Bantle-Halle sorgt DJ Billy für Unterhaltung, auch in der Hüttenbar wird ein DJ auflegen. Auf dem Schulhof hat der Förderverein des AV Hardt wieder seine Hütte aufgestellt, zudem findet sich dort das Disco-Zelt mit DJ-Musik. Die Arthur-Bantle-Halle ist ab 18.30 Uhr geöffnet.