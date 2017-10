Hardt Grundschüler besuchen Frankreich

Früh morgens um 7 Uhr startete der Bus nach Frankreich. Die Fahrtzeit wurde intensiv genutzt, um die bei Anna Herzog erlernten Französischvokabeln noch einmal zu üben. Aber auch kleinere Spiele und Gespräche mit den Sitznachbarn halfen, die lange Zeit der dreistündigen Fahrt kurzweilig zu gestalten.

In Montbouton angekommen, begrüßten die französischen Schüler die deutschen Gastkinder auf dem Schulhof. Es folgte eine gemeinsame Pause, bei der erste Kontakte geknüpft wurden. Danach wurden die Kinder in Gruppen aufgeteilt, um in den Klassenräumen Pantomime mit deutschen und französischen Begriffen zu spielen. Jeweils zu zweit, dritt oder auch zu viert machten sich die Hardter Kinder mit ihrem französischen Kind auf den Heimweg zu ihren Gastfamilien.

Vorfreude auf Wiedersehen