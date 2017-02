Hardt Großer Regen füllt Teiche über Nacht

Hardt (czh). Das hat gepasst: Kaum hatte der Bauhof in Hardt die vier Senken und verbindende Gräben im Moos angelegt, kam der große Regen und füllte die Teiche über Nacht. Als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Moos IV/Wälderweg hat die Gemeinde in der Nasswiese am Rand des Baugebiets eine Teichlandschaft gestaltet, die über Oberflächenwasser aus dem Gebiet gespeist wird.