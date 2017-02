Hardt Gerhart Lamprecht Ehrenmitglied

Hardt. Bei der Jahresversammlung des MV Concordia Hardt im Gasthaus Grüner Baum berichtete Schriftführerin Selina Maier von erfolgreichen Auftritten der Orchester im vergangenen Jahr. Neben den Umzügen an der Fasnet, beim Maibaumaufstellen und an Fronleichnam gab es erfolgreiche Auftritte bei anderen Musikvereinen und bei den eigenen Konzerten im Advent und an Silvester.