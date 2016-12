Hardt Gemeinde hat nur noch drei freie Bauplätze

Dann ging er kurz auf die Entwicklungen in der Gemeinde ein. Eine große Baumaßnahme, der Ausbau des Römerweges habe aufgrund des guten Wetters abgeschlossen werden können. Die Maßnahme finde große Zustimmung und gefalle allen.

Ein großes Objekt sei der Anbau an die Arthur-Bantle-Halle. Man habe einen neuen Antrag gestellt, so habe man auch die Planungen verbessern können. Es gebe jetzt eine sehr gute Lösung, neue Vorschriften seien zu berücksichtigen gewesen. Im März wolle man ausschreiben und dann im Juni/Juli beginnen. Voraussichtlich vier bis sechs Monate könne die Halle nicht genutzt werden.

Auch mit der Erschließung des neuen Gewerbegebietes werde man 2017 beginnen, so Halder. Dies brauche man, um die Firmen in Hardt zu halten. Es lägen bereits Anfragen vor. Rund 1000 Arbeitsplätze gebe es in Hardt, das könne sich sehen lassen.

Der Kindergarten sei sehr gut aufgestellt, zur Zeit überlege man aber wie man weitere Kinder aufnehmen könne, berichtete der Bürgermeister, auch die Nachfrage nach Baugrundstücken sei sehr groß, man habe zur Zeit nur noch drei freie Bauplätze.

Dann ging Halder auf die personellen Veränderungen auf dem Rathaus ein. Marion Rapp sei jetzt Hauptamtsleiterin, und Markus Flaig der Nachfolger von Franz Fehrenbacher als Bauhofleiter. Anneliese Rapp gehe Ende Januar 2017 in Ruhestand, Michaela Tränkle übernehme ihre Aufgaben.

Auch der Chor der Sternsinger brachte weihnachtliche Stimmung zu den Senioren. "Öffnet die Türe weit, es ist Sternsingerzeit" – Anne Rimmele-Ganter als Leiterin hatte mit den Kindern die Lieder für die Sternsinger-Aktion einstudiert. 2017 steht Afrika im Mittelpunkt der Sternsinger-Aktion und so war zum Abschluss ein Lied diesem Kontinent gewidmet, "Gott segne dieses Haus" sangen die Kinder. Sehr gut kam auch der Auftritt der jungen Geigerin Johanna Wolber an, die mit ihrer Schwester Emma am Cello die Senioren erfreute.