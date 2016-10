Hardt Fortschritt auf kurzen Wegen erlebt

Hardt. Auf dem Platz am Rathaus hatten sich am Samstagmorgen viele Einwohner von Hardt versammelt, die aus erster Hand erfahren wollten, was in ihrer Gemeinde gerade läuft oder für die nächsten Monate geplant ist. Nach der Begrüßung gab Bürgermeister Herbert Halder den Wanderplan für den Zug durch die Gemeinde bekannt, der sich aber auf den östlichen Teil konzentrierte. Erste Ziele waren die neu renovierte Kirche und der benachbarte Kindergarten (wir berichten noch).

Unter der großen Linde am Dorfeingang konnte Herbert Halder auf den gelungenen Neubau der Straße nach Mariazell hinweisen. Nach vielen Verzögerungen hatte der Landkreis den Ausbau mit dem Neubau eines Geh- und Radwegs beschlossen, der dann von der Baufirma zügig durchgezogen wurde.

Neben der Kreisstraße wurden auch Leerrohre für die Datenautobahn verlegt, die allerdings inzwischen von Schramberg aus im Eigenbausbau der Telekom für Hardt neu angelegt wurde. Im November wird bei einer Bürgerversammlung die neue Technik mit den dafür benötigten Geräten vorgestellt.