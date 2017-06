Hardt Folgenreiche Fehler nur am Elferpunkt

Hardt. Los ging es mit dem Elfmeterturnier, zu dem sich nicht weniger als 48 Mannschaften angemeldet hatten, davon zwölf Damenteams. Der Kreativität bei der Namensfindung waren keine Grenzen gesetzt und so gingen Teams wie "Hinter Mailand", "Stern des Schwarzwalds" oder "Mein persönlicher Favorit" ins Rennen.

Auch eine Mannschaft mit in Hardt lebenden Syrern ging als "Habibi" (Mein Schatz) an den ominösen Punkt. Unter der Turnierleitung von Michael Hermann und seinem Team gab es spannende Duelle, glänzende Torhüterparaden und auch so manch spektakulären Fehlschuss.

Letztendlich setzten sich bei den Herren "Rasenmäher Joe" im Finale durch. Sie verwiesen "Mir egal" und "Dynamo Tresen" auf die weiteren Plätze.