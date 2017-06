Hardt Folgenreiche Fehler am Elferpunkt

Auch eine Mannschaft mit in Hardt lebenden Syrern ging als "Habibi" (Mein Schatz) an den ominösen Punkt. Unter der Turnierleitung von Michael Hermann und seinem Team gab es spannende Duelle, glänzende Torhüterparaden und auch so manch spektakulären Fehlschuss.

Letztendlich setzten sich bei den Herren "Rasenmäher Joe" im Finale durch. Sie verwiesen "Mir egal" und "Dynamo Tresen" auf die weiteren Plätze. Bei den Damen siegten "Arne and Friends" vor den "Tussis" und den "Raiba Damen".

Obwohl es beim Turnierende schon spät war, war noch längst nicht Schluss. DJ Le Frederic legte bei der "Summer & Soccer"-Party so manch heiße Mucke auf, unter anderem auch den neuen Fußball-Kulthit um Anthony Modeste.