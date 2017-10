Hardt. Die "Fis(c)herman’s Friends" laden am Samstag, 4. November, zu ihrem Jubiläumskonzert in den Adolph-Kolping-Saal in Hardt ein. Anlass ist das 20-jährige Bestehen der "Fis(c)herman’s Friends". Einlass ist um 18.30 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Der Erlös des Konzerts kommt dem Verein der Freude der Hegau-Jugendwerk GmbH, das die neurologischen Rehabilitation junger Menschen fördert, zu Gute.