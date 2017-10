Hardt Finden, was man nie gesucht hat

In Zusammenarbeit mit Armin Braun vom Kreisarchiv Rottweil waren viele Dokumente gesichtet, (aus)sortiert, bewertet, mit Inventar-Nummern geordnet und auf 53 Regalmetern archiviert worden. In Archivkästen sind Amtsbücher, Rechnungen, Karten, Protokolle, Drucksachen, Schriftgut von der katholischen Volksschule, von Vereinen und Privatpersonen wie Alfons Brauchle nummeriert einsortiert worden. Im Findbuch sind die Archivalien mit Inhalt und Nummer aufgelistet, sodass sie in den Regalen schnell zu finden sind. Das Kommunalarchiv in Hardt habe zwar einen kleineren Umfang, dennoch müsse man Dokumente erhalten und ihren Zugang erschließen, erklärte Armin Braun.