Hardt Finanziell auf soliden Füßen

Wie die Vorsitzende berichtete, gibt es bei der Nachbarschaftshilfe derzeit 50 Kunden. Monatlich sind rund 30 Kunden zu betreuen. Besonders schätzten die Kunden die Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit der Helfer. Aktuell arbeiten 42 Helfer regelmäßig mit. Auf der Liste stünden 59 Helfer. Die Nachbarschaftshilfe sei in einem Umkreis von 20 Kilometern tätig. Außer in Hardt auch in den Gemeinden Königsfeld, Weiler, Locherhof, Dunningen, Schiltach, Schramberg und Sulgen. Zurzeit habe der Verein Nachbarschaftshilfe Hardt 183 Mitglieder. Diese Anzahl bedeute für den Verein eine große Sicherheit.

Die Helfer hätten, berichtet Kassiererin Birgit Brandes, mit 4 557,75 Helferstunden fast 700 Stunden mehr als 2015 abgeleistet. So befinde sich der Verein mit einem Gewinn von rund 2700 Euro in den schwarzen Zahlen. Bürgermeister Herbert Halder dankte allen Helfern und besonders der Vorstandschaft für die geleistete Arbeit. Man spüre, dass das Miteinander im Verein mit der gemeinsamen Zielrichtung, Menschen in Notlagen zu helfen, gut passe. Da die Nachbarschaftshilfe ein gemeinnütziger Verein ist, könnten jedoch nur Arbeiten angenommen werden, die Menschen in Notlagen helfen. Inzwischen stehe der Verein finanziell auf soliden Füßen.

Einstimmig wiedergewählt wurden die Vorsitzende Erika Roming und die stellvertretende Vorsitzende Angelika Marte. Da bei den Beisitzern Gudrun Hampl-Breithaupt nicht mehr kandidierte, ergab sich mit der einstimmigen Wahl von Anita Zehnder eine Änderung im Vorstandsteam. Einstimmig wiedergewählt als Beisitzer wurden Maria Dieterle, Halina Czyz und Antonie Anton. Als Vertreterin des Gemeinderats ist Elly Vögtlin-Klausmann im Vorstand.