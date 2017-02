Viele Besucher aus der Umgebung nutzten beim Tag der offenen Tür die Gelegenheit, einen Blick in eine Ferienwohnung der neuen Tischneck Chalets in Hardt zu werfen. Sonja Broghammer (rechts) führte die Gäste gerne durch die von ihr stilvoll eingerichteten Wohnräume. Die beiden Ferienhäuser im Grünen ermöglichen jeweils bis zu sechs Personen entspannte Ferien in ländlicher Umgebung. Foto: Ziechaus