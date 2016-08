Einige Runden mit dem Bähnle durch den Freizeitpark in Hardt drehten die Kinder beim Sommerferienprogramm. Allerdings brannte die Sonne zu heiß, um in der Hüpfburg zu toben, und auch die Tiere in ihren Gehegen hatten sich schattige Plätzchen gesucht. Foto: Ziechaus