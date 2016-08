Hardt Extremtemperaturen getrotzt

Hardt. In die Berglandschaft der Silvretta unternahm eine 19-köpfige Gruppe der Kolpingfamilie Hardt die 25. Bergtour. Den berühmten Stausee erreichte man bequem über die herrliche Silvretta-Hochalpenstraße. Harmonisch eingebettet von einer imposanten Berglandschaft liegt der See auf einer Höhe von rund 2000 Metern. Am frühen Morgen bot der Piz Buin mit 3312 Metern einen imposanten Anblick. Von dort ging es mit dem Bus nach Ischgl, wo die erste Tagesetappe zur Heidelberger Hütte startete.