Hardt Es mangelt nur am Nachwuchs

Hardt. Gut aufgestellt präsentierte sich das Mandolinen-Orchester Hardt bei der Generalversammlung. In seinem Bericht ging Vorsitzender Jochen Broghammer besonders auf die musikalischen Aktivitäten im Jahr 2016 unter dem neuen Dirigenten Christian Nitschke ein. Der Verein hatte vier öffentliche musikalische Auftritte. In seinem Rückblick auf das erste Frühjahrskonzert mit der Jagdhornbläsergruppe "Kaibachbläser" elf Monate nach dem Eintritt des neuen Dirigenten ließ er noch einmal das vielseitige Programm Revue passieren und zog ein sehr positives Fazit. Bedauert wurde allerdings, dass es im Saal noch freie Plätze gab. Umgekehrt mussten beim Kurkonzert in Königsfeld sogar noch Stühle dazu gestellt werden. Auch die Umrahmung einer Hochzeitsfeier kam sehr gut an. Broghammer dankte besonders Christian Nitschke für sein bravouröses Engagement. Der Dank an den Dirigenten wurde von allen Mitgliedern durch Klatschen bekräftigt.