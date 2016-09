Hardt Es braucht nicht nur Industrie

Schwerpunkt auf Klausmanns Hof ist die Milchviehhaltung, daneben auch die Bullenmast. Rund hundert Rinder bevölkern die Ställe: 46 Milchkühe, weiblicher Nachwuchs und Mastbullen. 65 Hektar Land, davon circa zwei Drittel Grünland, liefern Futtergetreide und Heu. Dazu kommen noch zehn Hektar Wald, eine Reserve, die er aber nicht anrühren möchte. Seit dem denkwürdigen Hoffest vor einem Jahr muss Klausmann drastische Einnahmeeinbußen hinnehmen. Der Milchpreis hat sich in den zwölf Monaten fast halbiert.

Abnehmer seiner Milch ist Omira in Ravensburg, die ihrerseits von den Discountern her unter Kostendruck steht. "Wir hoffen, dass der Preis wieder steigt", sagt Klausmann. Bis dahin werden Investitionen in Maschinen oder Instandhaltung nach Möglichkeit verschoben. Wichtig seien eben mehrere Standbeine, die das Milcheinnahmeminus teilweise wieder auffangen. Bei Klausmann sind das die Bullenmast und der Verkauf männlicher Kälber. Vom Getreide wird der größte Teil selbst gebraucht, nur ein kleiner Teil verkauft.Vor fünf Jahren hat Klausmann einen neuen Stall gebaut. Einen Laufstall, in dem alle Tiere frei laufen, nur der Bulle ist angebunden. Für ihn sei das ein Riesenschritt gewesen, den er aber nie bereut habe. Er habe damit sehr positive Erfahrungen gemacht: "Die Arbeit im Stall macht richtig Spaß, nie möchte ich den alten arbeitsintensiven früheren Stall zurück, bei dem Misten und Füttern viel Handarbeit erforderten". Jetzt muss er nur noch die Liegeplätze der Kühe, die "Betten", in Handarbeit vom Kuhmist säubern, der Mist auf den Laufflächen wird mechanisch beseitigt. Artgerecht trinken die Kühe aus offenen Trögen, das mögen sie so lieber.

Kühe sind zufrieden, ruhig und gelassen

Klausmann freut sich darüber, das die Kühe sich wohlfühlen, dass sie zufrieden, ruhig und gelassen im Stall sind, auch wenn sich mal ein Fremder drin aufhält. Auch das tägliche Melken verläuft in ruhiger Routine: "Der Melkstand ist ein Traum".

Klausmann möchte, dass der Hof weitergeführt wird, wenn er in den Ruhestand geht. Den passenden Nachfolger hat er bereits in Markus Wehrle gefunden. Der wohnt mit seiner Familie seit 2009 auf dem Hof und hilft in seiner freien Zeit auf den Feldern und im Stall mit. Wehrle ist gut vorbereitet. Zum einem stammt er von einem Hof in Kappel bei Freiburg, zum andern hat er neben seiner Arbeit beim Bauhof der Stadt Schramberg in der Abendschule den Beruf des Landwirts gelernt. Da passt es gut, dass sein jüngster Sohn eine Lehre zum Landmaschinenmechaniker macht. Klausmann und Wehrle haben die Weichen gestellt, dass Landwirtschaft auf dem Bascheshof und damit auch in Hardt Zukunft hat.