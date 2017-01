Hardt Erfülltes und erfolgreiches Jahr

Kassiererin Alexandra Herzog konnte ein leichtes Plus verzeichnen.

Den Bericht der Vorsitzenden teilten sich die Vorsitzende und ihr Stellvertreter Max Gschwendtner. Das Anliegen jedes Kirchenchores, den Kirchenfesten einen festlichen Rahmen zu geben, sei auch im vergangenen Jahr wieder erfolgreich praktiziert worden. Sowohl reguläre Gesangstermine bei Hochfesten wie auch weltliche Auftritte habe der Chor mit Bravour und viel Engagement bewältigt. Der große Erfolg beim Fronleichnamsfest sei neben allen Mitgliedern auch besonders dem Festwirt-Ehepaar Karl-Josef und Ilse Flaig zu verdanken. Zum Abschluss richteten die beiden Vorsitzenden ihren Dank besonders an diejenigen, die besonders zum Erfolg des Chores beigetragen haben. So habe Chordirektor Erich Fehrenbacher an erster Stelle Dank verdient für sein großes Engagement und seine Kompetenz. Für seinen herausragenden Einsatz bedankten sich die Vorsitzenden auch bei Organist Alois Menrad. Dank sprachen sie auch Präses Eisele aus. Alexandra Herzog (Begleitung an Klavier und Orgel) und Rebekka Rapp (Sologesang) erhielten ebenfalls ein dickes Lob, zumal sie auch als Vizedirigentinnen tätig waren. Ein herzliches Vergelt’s Gott erging an die Notenwartinnen Hedwig Fehrenbacher und Ilse Flaig wie auch an Berichterstatterin Antonie Anton.

Über den Singstundenbesuch hatte Ilse Flaig Buch geführt. Der Gesamtdurchschnitt war mit 88,5 Prozent genau wie im Vorjahr, wobei der Bass mit 91,9 Prozent anführte. In den 33 Singstunden hatten 16 Mitglieder keine oder nur zwei Fehlstunden. Sie erhielten ein Geschenk.

Den Schlussbericht gab Chordirektor Erich Fehrenbacher ab. Er blickte auf die zehn mitgestalteten Gottesdienste zurück, bei denen neben einfacher Literatur auch hochkarätige Chöre mit Orgelbegleitung zur Aufführung kamen. Einen nachhaltigen Eindruck habe der Chor sowohl bei der Gottesdienstgestaltung als auch beim Freundschaftssingen in Büsslingen hinterlassen.

Präses Pfarrer Eberhard Eisele lobte den "gesangsgewaltigen" Chor für seine bravouröse Leistung. Bedauerlich fand er, dass er nicht bei allen Auftritten anwesend sein konnte. Erstaunlich fand er die hochkarätigen Ehrungen langjähriger Mitglieder. Als Seelsorger von drei Gemeinden ließ er den Wunsch durchblicken, beim 50-jährigen Kirchenjubiläum von St. Laurentius in Sulgen am 29. Oktober wieder ein gemeinsames Singen der Chöre aus Sulgen, Hardt und Mariazell zu veranstalten.

Bei den Neuwahlen unter Wahlleiter Helmut Hilserbestätigten die Chormitglieder alle bisherigen Amtsinhaber einstimmig. Gewählt wurden Schriftführerin Dorothee Haberstroh, die Stimmenvertreter Ilse Flaig (Sopran), Erika Fehrenbacher (Alt), Johannes Klausmann (Tenor) und Jochen Haberstroh (Bass) sowie die Notenwartinnen Hedwig Fehrenbacher und Ilse Flaig und die Kassenrevisoren Hansjörg Klaussner und Guido Kopp. Der Chor umfasst zurzeit mit Chorleiter und Präses 43 Mitglieder.

In der Terminvorschau wies die Vorsitzende auf die am 26. März geplante Fahrt der Kirchengemeinde nach Vandoncourt hin mit dem evangelischen Chor Hardt/Locherhof, dem katholischen Kirchenchor und dem Jugendchor Fis(c)herman’s Friends. Ferner gestaltet der Chor am 13. Mai einen Liederabend mit dem Kolpingchor und wird zu "20 Jahre Fis(c)herman’s Friends" beim Pfingstsonntags-Gottesdienst gemeinsam mit dem Jugendchor singen. Den Jahresausflug zu Pfarrer Fischer nach Weitingen muss der Chor um ein Jahr verschieben.