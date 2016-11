"Blume und Design" in Hardt öffnete in der Glühweinscheune die Tür und damit die Zeit für Ausstellungen im bald beginnenden Advent. Mit schönen Dekorationen und Gestecken stimmte Sabrina Storz mit ihrem Team auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Der Glühwein setzte einen heißen Kontrast zu den nass-kalten Temperaturen, die am Samstagmorgen noch kurz für eine weiße Überraschung vor der Tür gesorgt hatten. Foto: Ziechaus